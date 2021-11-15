تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم من البنك الشروط والوثائق المطلوبة

تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم من البنك أو من غير البنوك تعتبر من أهم السيارات المرغوب في شراءها في جميع أنحاء العالم وخصوصًا في الوطن العربي، كما أنها تعتبر من أشهر السيارات المتوفرة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول عليها بنظام التقسيط سواء في حال كانت جديدة أو مستعملة من خلال بنك الراجحي والذي قام بتوفير العديد من حلول التمويل من بينها تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب كما وفر أيضًا عروض تقسيط سيارة تويوتا لذا اليوم سنوفر لكم شروط تقسيط سيارات مستعملة من البنوك السعودية وأيضًا تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم.

تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم من البنك

يتعامل مصرف الراجحي مع العديد من الجهات المعتمدة لديه بالإضافة إلى مجموعة متعددة من المعارض السعودية وبناءً على ذلك وفر سيارات بالتقسيط بدون مقدم بدون ضمانات 2021 ويمكن الحصول على تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم من البنك الراجحي في حال توفرت الشروط التالية:

في حال كان المواطن سعودي، فينبغي ألا يكون دخله أقل من ألفين ريال سعودي ولا يزيد عمره عن 65 عام.

بينما في حال كان المتقدم وافد، فينغي ألا يكون دخله أقل من 2000 ريال سعودي ولا يزيد العمر عن 60.

ويمكن للمتقاعدين الحصول على تمويل السيارات من خلال البنك في حال كانت رواتبهم لا تقل عن 1900 ريال سعودي، ولا يزيد عمره عن 65 عام.

الوثائق المطلوبة لتقسيط سيارة تويوتا

أما عن مجموعة الوثائق والأوراق الرسمية التي يتعين أن يتم تقديمها إلى مصرف الراجحي للحصول على سيارة جديدة أو مستعملة تويوتا أو أي فئة أخرى في نظام التمويل التأجيري فهي:

ينبغي أن يتم تقديم عروض أسعار معتمدة وموجه إلى البنك.

يشترط أن يتم تقديم ما يثبت قيمة دخل المواطن الراغب في الحصول على التقسيط.

صورة من بطاقة الهوية أو صورة الإقامة للوافدين.

كشف حساب مستخرج من البنوك.

تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت مدة الالتحاق بالوظائف على أن يتم التصديق عليه.

ويتعين حتى يتم قبول الطلب أيضًا، أن يتوافر لدى المتقدمين رخصة قيادة ولا بد أن تكون سارية المدة عند تقديم النموذج.