حساب المواطن.. بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 48 الخاصة بشهر نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين على حسابه الرسمي داخل تويتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 48 الخاصة بشهر نوفمبر الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، ويمكن لكافة المواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط البرنامج التقدم بطلب الاعتراض على مبالغ الدعم الخاصة بهذا الشهر، تجدر الإشارة إلى أنه تم صرف الدفعة رقم 48 في يوم 10 نوفمبر الماضي، وأشار البرنامج أنه قد تم صرف أكثر من 1,9 مليار ريال سعودي لتلك الدفعة، في السياق ذاته أوضح البرنامج أن عدد المستفيدين من تلك الدفعة وصل إلى 10,5 مليون مواطن سعودي مستفيد.

بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 48 من الأمور الحديثة التي تم الإعلان عنها اليوم من قِبَل برنامج حساب المواطن اليوم، ويمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

أولاً يقوم المستفيد بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

في الخطوة التالية يقوم المواطن السعودي بتسجيل الدخول لحسابه الشخصي من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

بعد الدخول للحساب قم بالنقر على ” إدارة حسابي”

بعدها يتم الضغط على ” قائمة الاستحقاق”.

اضغط على كلمة ” رفع اعتراض”.

يتم كتابة نوع الشكوى وتوضيحها مع إرفاق المستندات المطلوبة.

في النهاية اضغط على “إرسال”.

تعد من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها بشكل يومي بين الراغبين في الحصول على الدعم السعودي الخاص ببرنامج حساب المواطن، وأوضح البرنامج أنه لا يوجد أي تسجيل في الفترة الحالية للمستفيدين الجدد، وفي حالة الإعلان عن جديد سيتم التوضيح من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، علماً بأن التسجيل كان متاحاً من عام 2017 حتى مارس من العام الماضي 2020.

كشف عبد الله الهاجري أن هناك 77% من المستحقين للدعم قد حصلوا على المستحقات المالية الخاصة بالدفعة 48، مشيراً إلى أن متوسط الدعم الخاص بالأسر المستحقة وصل إلى 1059 ريال سعودي، وبلغ عدد أرباب الأسر المستفيدة من هذا الدعم نحو 2 مليون رب أسرة، وبلغ نسبتهم حوالي 92% من إجمالي المستفيدين.