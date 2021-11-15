البنتاغون: هليكوبتر إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان، ودارت حولها ثلاث مرات في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأميركية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (نحو 23 مترا) من السفينة إيسكس الحربية. وأضاف كيربي "هذا أمر خطير لأنه ربما يؤدي إلى حسابات خاطئة". ولم يحدد متى وقع هذا الحادث.

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