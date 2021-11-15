جونسون: لا نستبعد الإغلاق فى أعياد الميلاد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ميل أونلاين" إن الحالات ارتفعت بمقدار الربع تقريبًا لتصل إلى 39705 حالة، لكن الوفيات والحالات التى دخلت إلى المستشفيات يستمران فى الانخفاض.
وقال جونسون فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر رئاسة الوزراء فى "داوننج ستريت" إن على المزيد من البريطانيين الحصول على مزيد من اللقاح مع جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.
واعترف جونسون اليوم بأن الإغلاق فى عيد الميلاد لم يكن بعيدًا تمامًا حيث وجه نداء يائسًا للبريطانيين للحصول على اللقاحات المعززة.
وحذر رئيس الوزراء -الذى بدا أنه يعانى من نزلة برد- من أن ما وصفه ب"غيوم العاصفة" بسبب العدوى تتجمع فوق أوروبا وتجبر الدول على العودة إلى القيود.
وقال إنه يجب على الناس الحصول على جرعة معززة إذا كانوا يريدون "تجنب القيود على الحياة اليومية"، مضيفًا أنه سيكون "مأساة مطلقة" إذا مات الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا من كوفيد لأنهم لم يحصلوا على واحدة.
اعترف جونسون أيضًا أن الناس قد يحتاجون إلى ما يشير إلى حصولهم على حقنة معززة من اللقاح ليتم اعتبارهم "محصنين بالكامل''.
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