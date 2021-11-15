الخارجية الأمريكية: روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء روسيا اختبارا لصاروخ مضادا للأقمار الاصطناعية على أحد أقمارها ما تسبب في انتشار حطام بالفضاء.

ومن ناحية أخرى، أدان الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قرار المدعي العام الروسي بحل منظمة "ميموريال" الحقوقية وإدراجها تحت ما يُسمى بـ"تشريع العملاء الأجانب".

وقال بوريل - في بيان صحفي نشره عبر موقعه الرسمي - إن الاتحاد الأوروبي لطالما ندد مرارًا وتكرارًا بتشريع العملاء الأجانب، نظرا لتعارضه مع التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومثل قرار حل منظمة "ميموريال" حالة أخرى لاستخدام هذا التشريع من أجل تقليص مساحة الحرية والتضييق على منظمات المجتمع المدني الروسية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان ومناهضة أشكال القمع السياسي.

وأضاف بوريل: "يجب على السلطات الروسية عكس هذا القرار ووقف قمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل فوري، مع الاعتراف بأن (ميموريال) تحظى باحترام دولي وواحدة من أقدم المنظمات في روسيا، التي تظل أنشطتها محورية للدفاع عن حقوق الإنسان وتشكل حصنًا ضد محاولات التلاعب بالذاكرة التاريخية للقمع السياسي، حيث إن فهم فظائع الماضي قيمة يجب أن تحظى بالدعم والحماية، وسيكون حلها خسارة لا تعوض للشعب الروسي وبقية أوروبا".