إطلاق نار قرب مدرسة في ولاية كولورادو الأميركية

ذكرت الشرطة أن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة عليا في ضاحية أورورا بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية نُقل على أثره خمسة مراهقين إلى المستشفى.

وقالت شرطة أورورا إن مشتبها به في إطلاق النار، الذي حدث في متنزه إلى الشمال مباشرة من المدرسة العليا المركزية قرب منتصف النهار، فر من المكان.

وأضافت الشرطة الأميركية على تويتر إن أعمار الشبان المصابين الخمسة تتراوح بين 14 و 17 عاما. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل رسمية أخرى عن إطلاق النار.