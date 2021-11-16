سويسرا تتأهل لمونديال 2022 وترسل إيطاليا إلى الملحق

ستُضطر إيطاليا الى خوض الملحق مجدداً من أجل محاولة التأهل إلى مونديال 2022، وذلك لاكتفائها بالتعادل السلبي مع مضيفتها إيرلندا الشمالية، ما فتح الباب أمام سويسرا لنيل بطاقة المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية بفوزها على ضيفتها بلغاريا 4-صفر.

ودخلت إيطاليا وسويسرا الجولة الثامنة الأخيرة وهما على المسافة ذاتها مع 15 نقطة لكل منهما، مع أفضلية هدفين لصالح "أتزوري" المتوج بكأس أوروبا الصيف المنصرم، ما جعل كل منهما يبحث عن الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

وحققت سويسرا المطلوب منها بثلاثية في لوسيرن، فيما عجزت جارتها إيطاليا عن فك شيفرة الدفاع في بلفاست، ما سيضطرها لخوض الملحق مجدداً، على أمل ألا يتكرر سيناريو مونديال 2018 حين أقصيت على يد السويد وغابت عن النهائيات لأول مرة منذ 1958.