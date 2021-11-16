معرض دبى للطيران يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل رسمى أقيم على هامش فعاليات اليوم الثانى من المعرض الذى يستضيفه دبى ورلد سنترال هذا الأسبوع، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبى للطيران المدنى رئيس مؤسسة مطارات دبى الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذى لطيران الإمارات والمجموعة، وسارة بنت يوسف الأميرى، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وستدعم هذه الشراكة مختلف أنواع الشركات والمنظمات التى تسعى للمشاركة فى الدورات المستقبلية من المعرض، كما ستُسهم فى تمكين الشركات المتخصصة فى القطاع الفضائى التى تتطلع إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاتفاقيات والتواصل وتشكيل العلاقات الذى يوفرها معرض دبى للطيران.

وبهذا الصدد، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يواصل القطاع الفضائى ترسيخ مكانته باعتباره قطاعًا حيويًا على مستوى دولة الإمارات، حيث أسهم فى إلهام أجيال من رواد الفضاء والعلماء الفضائيين المستقبليين.

أما على المستوى الدولى، فهنالك زيادة فى أعداد الشركات والمنظمات واللاعبين الجدد على صعيد الاستثمار فى القطاع الفضائى، لذا سيعمل معرض دبى للطيران على تسريع جهوده الرامية للتركيز على محور الفضاء، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص والإمكانات الجديد للأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمى والعالمى.

إذ ستُسهم هذه الشراكة فى تعزيز عروض محور قطاع الفضاء ضمن فعاليات المعرض وفى الوصول إلى المزيد من الشراكات وفرص التعاون والمشاريع فى المستقبل.

من جانبها، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والمحليين يعد من بين الأهداف المهمة لوكالة الإمارات للفضاء ضمن جهودها لتطوير قطاع الفضاء وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، تنفيذًا لرؤية قيادتنا الاستشرافية فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقية التى أبرمتها الوكالة مع معرض دبى للطيران والرامية إلى توفير منصة للشركات العاملة فى قطاع الفضاء المحلى والدولى لعرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها المتطورة، والاستفادة مما يقدمه معرض دبى للطيران من فرص للتعاون وعقد الشراكات، بما يسهم فى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الفضاء الوطنى.

وأشادت الوزيرة بالدور الحيوى والمهم الذى يلعبه معرض دبى للطيران فى تطوير صناعة الطيران والفضاء عالميًا ومحليًا، ولهذا كانت وكالة الإمارات للفضاء حريصة على المشاركة فيه بفعالية منذ تأسيسها عام 2014، مؤكدة أن هذه الشراكة بين الجانبين سوف تسهم فى جذب الاستثمارات وفتح باب التنافس على المستويين الإقليمى والعالمى تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التى أولت اهتماماً خاصاً بقطاع الفضاء الوطنى باعتباره أحد القطاعات الحيوية.

ويشار إلى أن معرض دبى للطيران ووكالة الإمارات للفضاء سيتعاونان من خلال المذكرة على وضع الاستراتيجيات والمبادرات التى تهدف إلى تعزيز حضور القطاع الفضائى فى الدورات المقبلة من المعرض، إلى جانب استضافة وفود رسمية رفيعة المستوى فى المعرض، فضلاً عن إطلاق مشاريع ومسابقات متخصصة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتستقطب دورة هذا العام من معرض دبى للطيران، التى تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أهم قادة القطاع والخبراء والشركات المتخصصة فى قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من جميع أنحاء العالم.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة وتمثيل 150 دولة، من بينها 20 دولة تشارك بأجنحة وطنية ودول تشارك لأول مرة مثل جمهورية التشيك وبلجيكا والبرازيل وإسرائيل وسلوفاكيا، كما تشارك فى الحدث بعثات عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة، إلى جانب أكثر من 370 جهة عارضة، وتعتبر دورة المعرض لهذا العام الأضخم منذ انطلاقه فى العام 1989، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 85 ألف زائر على مدار أيامه الخمسة.