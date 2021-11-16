إفريقيا: إعطاء 128 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أنحاء القارة

جدة - نرمين السيد - وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة الإفريقية إرتفع إلى 8 ملايين و560 ألفا و43 إصابة كما سجلت 220 ألفا و851 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

ويوجد فى جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.