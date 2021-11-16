الإليزيه يعدّل اللون الأزرق فى العلم الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فإنه وفقا لقصر الإليزيه، فإنه تم فى البداية تغيير اللون الأزرق فى العلم الفرنسى إلى أزرق داكن فى الأعلام التى تُوضع خلف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطاباته اعتبارا من نهاية 2018، ثم شمل بعد ذلك الأعلام الموضوعة عند واجهة قصر الإليزيه والمبانى الأخرى التابعة للرئاسة الفرنسية منذ 2020.

وأضاف أن اختيار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للون الأزرق الداكن، يذكر بالبطولات التى تحققت فى البلاد خلال الثورة الفرنسية والحربين العالمية الأولى والثانية، كما أنه "أزرق العلم الذى يرفرف تحت قوس النصر يوم 11 نوفمبر من كل عام منذ البداية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقد لوحظ هذا التغيير أخيرا بعدما كُشف عنه فى كتاب نشره فى أيلول الفائت الصحافيان إليوت بلونديه وبول لاروتورو بعنوان "إليزيه كونفيدانسيال" (أسرار الإليزيه).

وأشار الصحافيان إلى أن مدير العمليات فى الإليزيه أرنو جولنس هو الذى يقف وراء التغيير الذى كلف خمسة آلاف يورو.

وكان إيمانويل ماكرون أضاف أيضا سنة 2018 على الشعار الرئاسى رمز صليب اللورين، فى إشارة واضحة إلى الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول الذى أحيت فرنسا العام الماضى ذكرى مرور خمسين عاما على وفاته وذكرى 80 عاما على خطاب 18 يونيو.

يذكر أن الأزرق الموجود فى العلم الفرنسى فاتحا أكثر ويشبه ذلك الموجود فى علم الاتحاد الأوروبى، وهى درجة لونية اختارها الرئيس الفرنسى السابق فاليرى جيسكار ديستان سنة 1976 للتماشى مع العلم الأوروبى.