رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، اجتياز اختبارات الرخصة المهنية أصبح أمر لا مفر منه أمام من يرغب للالتحاق بوظيفة المعلم ومزاولة مهمة التدريس داخل المدارس السعودية، حيثُ تعتبر اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين من ضمن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المملكة العربية، ولقد أعدت هيئة التقويم والتدريب خطة زمنية يتم من خلالها اجتياز اختبارات الرخصة المهنية لعام 1443.

رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

من المعروف انه مع بداية كل عام هجري تعلن هيئة التقويم والتدريب عن مواعيد التسجيل لاجتياز اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، حيثُ تعلن الهيئة عن الموعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي يعرف بمركز القياس الوطني، ولقد أوضحت هيئة التقويم والتدريب الجدول الزمني للحصول على الرخصة المهنية لهذا العام وهو كالآتي:

تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ 23 يناير 2022 وتستمر حتى 30 يناير 2022

بينما تبدء المرحلة الثانية من تاريخ 20 مارس ويستمر حتى 26 من شهر مارس.

التطوير والتنمية الذاتية للمعلم/ة وتزويده بالمعرفة والثقافة

النهوض بالعملية التعليمية داخل المملكة

تحديد مهارة المعلم والتأكد من كفاءته التي تمكنه من مزاولة مهنة التدريس

إلمام المعلم بالمهارات اللغوية المختلفة.

الدخول الإلكتروني على الرابط الخاص بهيئة التقويم والتدريب

النقر على رابط اختبارات الرخصة المهنية

تعبئة كافة الحقول الفارغة

التقدم على اختبار اجتياز الرخصة المهنية

النقر على حقل الموافقة على كافة الشروط والاحكام

تحديد تاريخ دخول الاختبار ومقر أداء الاختبار.

اجتياز المعلم/ة شهادة المؤهل العالي سوء بكالوريوس أو ليسانس

دخول جميع اختبارات الرخصة المهنية سوء التربوي العام أو التخصصي

تسديد كافة ما يلزم من مصروفات.

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من المعروض ان المعلم المتقدم للحصول على تلك الرخصة يخضع لنوعين من الاختبارات وهي التربوي العام وهو المُطبق على كافة التخصصات، فهو اختبار مشترك لجميع التخصصات التعليمية، والنوع الثاني وهو تخصصي، وهو الذي يعتمد على تخصص المعلم وشهادة مؤهله العلمي، وبعد للحصول على الرخصة يحق للمعلم ممارسة مهنة التدريس في اي من المدارس المتواجدة داخل المملكة سوء كانت تلك المدارس الحكومية أو أهلية.