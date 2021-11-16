توقعان عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

في الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل الدكتور محمد شاكر عن الخطط الطموحة الخاصة للبلدين “مصر، المملكة العربية السعودية” وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولذلك تم الايضاح على أن هذا الربط قد يمثل صمام أمان قوي للغاية خاص للشبكتين الكهربائيتين، ولذلك هذا يواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، وهذا يقوم بتوفير استثمارات هائلة، لكي يتم معالجة أي آثار تنتج عن ذلك، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقوم بتوضيح تكلفة الرابط، حيث أن التحالفات يعد المشروع المميز وهذا من أكثر مشاريع HVDC ولذلك هذا يقدم من أنواعها في كافة أرجاء العالم بأكملة، ولذلك تم الإعلان على أن أول مشروع HVDC يربط بين جميع القارات على مستوى العالم كله.

تكلفة الربط :

الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن توقع افتراضياً ما تم بين الرياض والقاهرة، وهذا عقوداً مع ثلاثة تحالفات الخاصة بالشركات العالمية، حيث أن هذا محلية لكي يتم تنفيذ كافة مشروعات الربط الذي تبلغ سعته في الفترة الأخيرة حوالي 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر HVDC ولذلك تم التأكد على أن جهد 500 كيلوفولت.

محطة شرق المدينة. محطة تبوك داخل المملكة. محطة بدر شرق القاهرة.

محطات تحويل جهد عالي :

ومن المؤكد أن هذا يربط بين خطوط نقل هوائية قد تصل أطوالها إلى حوالي 1350 متراََ، توضيح الكابلات البحرية في خليج العقبة قد يصل طوله 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع الذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك أن سوف يتم تحقيق المشروع في حالة تشغيله، عدداً من الفوائد المشتركة بين مصر والسعودية، وهذا لكي يتم تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، حيث أن هذا دعم استقرارها، ولذلك الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

ومن الجدير بالذكر أن تمكين مصر والسعودية لكي يتم تحقيق كافة المستهدفات، وهذا لكي يتم دخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، ولذلك أن في الفترة الأخيرة أوضحت عن تفعيل التبادل التجاري وهذا يعد أمر ضروري للطاقة الكهربائية.

وقد تجد الإشارة إلى أن إتاحة أمام استخدام كافة الألياف الضوئية الخاصة بالرابط الكهربائي، وهذا لكي يتم تعزيز شبكات الاتصالات، وتقديم نقل كافة المعلومات الخاصة بين البلدين، والدول العربية، والدول المجاورة لها أيضاََ، ولذلك سوف يزيد المردود الاقتصادي للمشروع.