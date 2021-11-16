الخارجية الأردنية تدين الحادث الإرهابى بمدينة ليفربول البريطانية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة المملكة الشديدة لكافة الأفعال والممارسات الإرهابية، مُعربةً عن تضامنها ووقوفها مع المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وشعبها الصديق.

يُذكر أن شخصًا لقى مصرعه، وأُصيب آخر، فى انفجار سيارة خارج مستشفى ليفربول للسيدات أمس.