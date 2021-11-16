نظام جدارة تقديم وظائف النيابة العامة 2021 مع سلم الرواتب في المملكة| شروط

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تقديم النيابة العامة، يحدث الآن إجراءات تسجيل واسعة في موقع جدارة للتوظيف، للتقديم للوظائف، بعد إعلان النيابة العامة في المملكة عن شواغر وظيفية إدارية بلغ عددها 284 ضمن قائمة متاحة للرجال والنساء تم نشرها في جدول تم تعميمه وتداوله مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق كبير، ويستمر التقديم للتخصصات التي حددتها الجهة عبر منظومة جدارة للتوظيف بموعد يبدأ من 14 نوفمبر ميلادي ويستمر حتى 18 نوفمبر 2021.نظام جدارة تسجيل وظائف النيابة العامة 1443
يبحث الخريجين عن وظائف النيابة المتاحة على موقع جدارة” مسار” من خلال ايقونة التخصصات المشمولة. ومن المفترض امتلاك حساب في النفاذ الموحد لتسجيل الدخول من خلاله في نظام موقع جدارة.
- علماً ان الوظائف الخاصة لكل من النساء والرجال المعلن عنها تم وضع لها متطلب اختبار القدرة المعرفية للخدمة المدنية.
- مطلوب قرار المعادلة من وزارة التربية والتعليم لمن يحملون شهادات من خارج المملكة.
- المقابلات شرط لأي تقديم على الوظائف جميعها، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على الوظيفة وفق معيار النقاط الأكثر.
- بالنسبة لبيانات المرشحين تتم مطابقتها اثناء المقابلة- وفي حال عدم دقة البيانات او حتى الفشل في اجتياز المقابلة، يتم الغاء الترشيح مباشرة.
شملت النيابة بوظائفها الجديدة عدد من الشهادات المستهدفة لأصحابها الخريجين من حاملي شهادات الدبلوم المتوسط بعد الثانوية وأيضا الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية- وكلاً من خريجي درجة البكالوريوس والماجيستير ووصل إجمالي الوظائف المقترحة لسلم رواتب الموظفين لـ مئتان وأربعة وثمانون وظيفة إدارية وكما كان معمولاً يتم التقديم لها من الخرجين والخريجات عبر منصة جدارة للتوظيف، وهي وظائف (رجال، نساء) من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وبلغ عدد الوظائف في هذا الإعلان كما ينص عليه الجدول التالي من الوظائف العامة(الإدارية) لكلا الجنسين.
|المرتبة الخامسة
|عدد 38 وظيفة للرجال – عدد 16 للنساء
|المرتبة السادسة
|عدد 125 وظيفة للرجال – عدد 69 للنساء
|المرتبة السابعة
|عدد 10 وظيفة للرجال – عدد 5 للنساء
|المرتبة الثامنة
|عدد 20 وظيفة للرجال – عدد 1 للنساء
ويملك الخريجين آليات تقديم ترشحهم من خلال منظومة جدارة https://eservices.masar.sa فبعد الدخول على المنظومة المذكورة على المتقدمين للوظائف الادارية إتباع التعليمات لإدخال البيانات مع التأكد من دقتها وفي حال أوجه الاختلاف فيها يتم تقديم اعتراض حتى يتمكن المختصين من معالجة طلب الاعتراض مما يعني تسهيل الترشح بعد ذلك، ولكن قبل ذلك يتم الضغط على رمز تقديم الطلب بعد تحديد الوظائف المكانية حسب الأولية مرتباً مما يظهر في قائمة وظائف النيابة، ثم حفظ الطلب وطباعته.
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تقديم النيابة العامة، يحدث الآن إجراءات تسجيل واسعة في موقع جدارة للتوظيف، للتقديم للوظائف، بعد إعلان النيابة العامة في المملكة عن شواغر وظيفية إدارية بلغ عددها 284 ضمن قائمة متاحة للرجال والنساء تم نشرها في جدول تم تعميمه وتداوله مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق كبير، ويستمر التقديم للتخصصات التي حددتها الجهة عبر منظومة جدارة للتوظيف بموعد يبدأ من 14 نوفمبر ميلادي ويستمر حتى 18 نوفمبر 2021.نظام جدارة تسجيل وظائف النيابة العامة 1443
يبحث الخريجين عن وظائف النيابة المتاحة على موقع جدارة” مسار” من خلال ايقونة التخصصات المشمولة. ومن المفترض امتلاك حساب في النفاذ الموحد لتسجيل الدخول من خلاله في نظام موقع جدارة.
- علماً ان الوظائف الخاصة لكل من النساء والرجال المعلن عنها تم وضع لها متطلب اختبار القدرة المعرفية للخدمة المدنية.
- مطلوب قرار المعادلة من وزارة التربية والتعليم لمن يحملون شهادات من خارج المملكة.
- المقابلات شرط لأي تقديم على الوظائف جميعها، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على الوظيفة وفق معيار النقاط الأكثر.
- بالنسبة لبيانات المرشحين تتم مطابقتها اثناء المقابلة- وفي حال عدم دقة البيانات او حتى الفشل في اجتياز المقابلة، يتم الغاء الترشيح مباشرة.
شملت النيابة بوظائفها الجديدة عدد من الشهادات المستهدفة لأصحابها الخريجين من حاملي شهادات الدبلوم المتوسط بعد الثانوية وأيضا الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية- وكلاً من خريجي درجة البكالوريوس والماجيستير ووصل إجمالي الوظائف المقترحة لسلم رواتب الموظفين لـ مئتان وأربعة وثمانون وظيفة إدارية وكما كان معمولاً يتم التقديم لها من الخرجين والخريجات عبر منصة جدارة للتوظيف، وهي وظائف (رجال، نساء) من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وبلغ عدد الوظائف في هذا الإعلان كما ينص عليه الجدول التالي من الوظائف العامة(الإدارية) لكلا الجنسين.
|المرتبة الخامسة
|عدد 38 وظيفة للرجال – عدد 16 للنساء
|المرتبة السادسة
|عدد 125 وظيفة للرجال – عدد 69 للنساء
|المرتبة السابعة
|عدد 10 وظيفة للرجال – عدد 5 للنساء
|المرتبة الثامنة
|عدد 20 وظيفة للرجال – عدد 1 للنساء
ويملك الخريجين آليات تقديم ترشحهم من خلال منظومة جدارة https://eservices.masar.sa فبعد الدخول على المنظومة المذكورة على المتقدمين للوظائف الادارية إتباع التعليمات لإدخال البيانات مع التأكد من دقتها وفي حال أوجه الاختلاف فيها يتم تقديم اعتراض حتى يتمكن المختصين من معالجة طلب الاعتراض مما يعني تسهيل الترشح بعد ذلك، ولكن قبل ذلك يتم الضغط على رمز تقديم الطلب بعد تحديد الوظائف المكانية حسب الأولية مرتباً مما يظهر في قائمة وظائف النيابة، ثم حفظ الطلب وطباعته.
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