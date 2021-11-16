كندا.. عمليات إخلاء لبعض المناطق بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، وزارة النقل والبنى التحتية فى المقاطعة عبر صفحتها على تويتر"بعد هطول أمطار غزيرة طالت انزلاقات للتربة وفيضانات طرقًا مختلفة فى المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية أغلق العديد من الطرق السريعة فى مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى".
وقالت وسائل إعلام محلية، تم نشر فريق بحث وإنقاذ لإسعاف العشرات ممن علقوا داخل سياراتهم بسبب انزلاقات التربة على طريق قرب أجاسيز على بعد نحو 100 كيلومتر شرق فانكوفر.
وأوردت إذاعة كندا بيانا أفادت فيه بإصدار السلطاات فى مدينة أبوتسفورد، أمرًا بإخلاء ما يزيد على 100 منزل بسبب الأمطار الغزيرة التى تسببت فى انزلاقات للتربة وفيضانات فى بعض الأماكن.
ودعت وحثت بلدة ميريت على بعد 400 كيلومتر إلى شمال شرق كندا، سكان منطقة قريبة من أحد الأنهار إلى الإخلاء فورًا وأشارت إلى توفر أسِرَّة فى أحد المراكز لاستقبالهم.
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