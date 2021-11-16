لمساعدة الشباب تمويلك حتى 30 الف ريال الآن من شركة كوارا بدون كفيل ولا تحويل راتب بفترة سداد طويلة للسعوديين والمقيمين

تقدم الكثير من شركات التمويل قروض وتمويلات مالية مختلفة للشباب بأغراض مختلفة منها تمويل شراء سيارة أو شراء جهاز للزواج أو شراء سلع معمرة للمنزل أو شراء أجهزة الهواتف الذكية وغيرها، ومن أهم الشركات شركة كوارا هو إحدى المنتجات المتوفرة هو والتمويل النقدي، ويعتبر تمويل تسوق من ولكن التسوق يتيح لك تقسيط المشتريات من خلال سدادها على دفعات مريحة في السداد، التمويل بدون ضامن حتى 30 ألف ريال سعودي، توفر كوارا الحل التمويلي “نقدي” من أجل تيسير الأمور فيما تشمل تلك التسهيلات السعوديين والمقيمين نساء ورجال في جميع القطاعات، شركة كوارا للتمويل تقدم العديد من الخدمات المالية تناسب الاحتياجات سواء زواج، شراء سيارة أو أثاثات منزلية، كما تقدم العروض المذهلة من مكتبة جرير التي تقدم أسعار الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 11 و12 و13 برو ماكس وجلاكسي وشاومي وذلك بأسهل إجراءات وبدون طلب مستندات كثيرة، الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي “سمة” (البنك المركزي السعودي حالياً) لكي تضمن الحقوق بين طرفي المتعاقدين على القرض، المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأصبحت شركة كوارا من افضل شركات التمويل مساندة للشباب ومتطلباتهم فى الوفاء بالموافقة على تحويلاتهم المالية المختلفة.

عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا يتم تقديم الطلب للقرض وتعبئة الاستمارة ولابد من استيفاء الشروط البسيطة ورفع المستندات المطلوبة على موقع الشركة لاتمام طلب التمويل.

لا يقل الراتب عن 3500 ريال للسعوديين و5000 ريال للمقيمين.

ألا يقل العمر عن 12 وحتى 60 سنة للمواطن و 25 سنة وحتى الستين للمقيم.

أما المتقاعد حتى السبعين عاماً، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن في القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص وسنة للمقيمين في جميع القطاعات.

كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد، علماً بأن يتم تقديم ضامن في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال.

أقساط مريحة على 5 سنوات. الموافقة السريعة وتنفيذ الصرف. قرض بدون رسوم إدارية يشمل السعوديين والمقيمين. متاح للمتقاعدين حتى 70 سنة. تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي. تمويل بدون تحويل راتب يبدأ من 15000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال. مبالغ مالية متاحة لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – عسكري).

بطاقة هوية وطنية /الإقامة سارية الصلاحية. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 90 يوماً للمواطن في القطاع الحكومي. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 30 يوماً بالنسبة للمقيم في القطاع الحكومي والخاص. شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص.

الشروط وطريقة طلب التمويل من شركة كوارا:مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا:المستندات المطلوبة لتمويل شركة كوارا:

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