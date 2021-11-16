الدفاع العراقية: اعتقال عنصر بـ داعش خلال عملية عسكرية فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "الدفاع العراقية" بيانًا قالت فيه إن رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن انقَضُّوا على أحد أوكار الإرهابيين، إذ تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية، وبعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة فى منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى.
وكانت قد أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الأحد الماضى، أن عناصرها تمكنت من الإطاحة بالمسؤول الإدارى لما يطلق عليه "ولاية الأنبار" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية فى العراق- خلال بيان لها أنه الفرقة الخامسة، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات فى وزارة الدفاع العراقية، وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن الإطاحة بالمسؤول الإدارى لما تسمى ولاية الأنبار، والمكنى (أبو سيف) فى قضاء الرطبة بـ الأنبار.
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