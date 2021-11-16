انطلاق القمة الافتراضية بين جو بايدن والرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - القمة الافتراضية هى الثالثة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى يناير الماضى، وتأتى فى ظروف صعبة، حيث تتراكم الخلافات بين واشنطن وبكين حيث يتمسك كل طرف بموقفه بشأن تايوان.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، فى تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن المحادثات هدفها ضمان أن المنافسة لا تقود إلى نزاع، مضيفا: "نريد ضمانات مشتركة لتجنب أى خطأ فى الحكم وأى سوء تفاهم".
وكانت وكالة أنباء شينخوا قد أكدت أن الرئيسان سيتبادلان خلال القمة الآراء حول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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