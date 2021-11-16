موعد التسجيل فى الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 وخطوات وشروط التسجيل

متي موعد الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 للفصل الدراسي الثاني، حيث إن ذلك السؤال هو واحد من ضمن الاسئلة التى قد تدور فى أذهان العديد من الطلاب وذلك لأن يعرف الطالب موعد التسجيل فى هذه الجامعة للترم الثاني، حيث إن هذه الجامعة تقدم للطلاب خدمة التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني.الجامعة السعودية الإلكترونية 1443
تعتبر هذه الجامعة واحدة من ضمن الجامعات المتقدمة فى المملكة العربية السعودية والتى يفضل العديد من المواطنين فى المملكة فى الدراسة فيها وذلك لأن هذه الجامعة تقدم للطلاب مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة فى مراحل التعليم المختلفة وتمنح الجامعة درجة البكالريوس فى الكليات الموجودة فى الجامعة وهي:
- كلية العلوم الصحية.
- كُلية العلوم والدراسات النظرية.
- الحوسبة والمعلوماتية.
- كُلية العلوم المالية والإدارية.
هناك العديد من الشروط التى يجب إن تتوافر فى الطالب من أجل التسجيل فى الجامعة وهذه الشروط تتلخص فى السطور التالية:
- لابد من إن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لا يشترط على الطالب عدد سنوات محدد منذ الحصول على شهادة الثانوية العامة من أجل التسجيل فى الكلية.
- يتم المفاضلة بين القبول فى كليات الجامعة المختلفة حسب مجموع الطالب فى شهادة الثانوية العامة.
- يجب على الطالب الحصول على نتيجة 66 % فى درجة البكالريوس من أجل الحضور الافتراضي فى هذه المنصة.
تم فتح باب القبول فى الجامعة حتي نهاية شهر نوفمبر الجاي ويستطيع الطالب التسجيل فى هذه الجامعة عن طريق القيام بمجموعة متنوعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الذهاب إلى موقع البوابة الإلكترونية للجامعة على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر تسجيل جديد.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- إدخال تاريخ الميلاد
- بعد ذلك تقوم بكتابة سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.
- تقوم برفع جميع المستندات المطلوبة منك.
- تقوم بتحديد الفصل الدراسي ثم السنة الدراسية.
- بعد ذلك تقوم باختيار المواد الدراسية المقررة.
- تكتب العنوان.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر التسجيل.
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متي موعد الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 للفصل الدراسي الثاني، حيث إن ذلك السؤال هو واحد من ضمن الاسئلة التى قد تدور فى أذهان العديد من الطلاب وذلك لأن يعرف الطالب موعد التسجيل فى هذه الجامعة للترم الثاني، حيث إن هذه الجامعة تقدم للطلاب خدمة التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني.الجامعة السعودية الإلكترونية 1443
تعتبر هذه الجامعة واحدة من ضمن الجامعات المتقدمة فى المملكة العربية السعودية والتى يفضل العديد من المواطنين فى المملكة فى الدراسة فيها وذلك لأن هذه الجامعة تقدم للطلاب مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة فى مراحل التعليم المختلفة وتمنح الجامعة درجة البكالريوس فى الكليات الموجودة فى الجامعة وهي:
- كلية العلوم الصحية.
- كُلية العلوم والدراسات النظرية.
- الحوسبة والمعلوماتية.
- كُلية العلوم المالية والإدارية.
هناك العديد من الشروط التى يجب إن تتوافر فى الطالب من أجل التسجيل فى الجامعة وهذه الشروط تتلخص فى السطور التالية:
- لابد من إن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لا يشترط على الطالب عدد سنوات محدد منذ الحصول على شهادة الثانوية العامة من أجل التسجيل فى الكلية.
- يتم المفاضلة بين القبول فى كليات الجامعة المختلفة حسب مجموع الطالب فى شهادة الثانوية العامة.
- يجب على الطالب الحصول على نتيجة 66 % فى درجة البكالريوس من أجل الحضور الافتراضي فى هذه المنصة.
تم فتح باب القبول فى الجامعة حتي نهاية شهر نوفمبر الجاي ويستطيع الطالب التسجيل فى هذه الجامعة عن طريق القيام بمجموعة متنوعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الذهاب إلى موقع البوابة الإلكترونية للجامعة على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر تسجيل جديد.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- إدخال تاريخ الميلاد
- بعد ذلك تقوم بكتابة سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.
- تقوم برفع جميع المستندات المطلوبة منك.
- تقوم بتحديد الفصل الدراسي ثم السنة الدراسية.
- بعد ذلك تقوم باختيار المواد الدراسية المقررة.
- تكتب العنوان.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر التسجيل.
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