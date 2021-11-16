الرئيس الصينى: بايدن «صديقى القديم» ومستعد للتعاون معه

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال القمة الافتراضية التى عقدها مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، منذ قليل، أنه مسرور لرؤية بايدن للمرة الأولى عبر الشاشة، بعد أن أجرى الرئيسان آخر حوارين بينهما عبر الهاتف. ووجه الرئيس الصينى حديثه لـ نظيره الأمريكى، قائلا: "أنا مستعد للتعاون معك".

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