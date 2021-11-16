بايدن لـ الرئيس الصينى: التنافس لا ينبغى أن يتحول إلى نزاع

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال كلمته فى القمة الافتراضية التى عقدها مع الرئيس الصينى شى جين بينج، منذ قليل، أن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة وجود "ضوابط"، لمنع وقوع نزاع بين الولايات المتحدة والصين.

كانت القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن والصينى شى جين بينج، قد انطلقت منذ ساعات، حيث شدد بايدن على وجوب أن تكون هناك "حواجز أمان" بين البلدين تمنع اندلاع "نزاع" بينهما،

وتهدف القمة الافتراضية إلى تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان ومواضيع أخرى حساسة مثل التبادلات التجارية وحقوق الإنسان.