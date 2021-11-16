واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة إثيوبيا فورا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن دعوة واشطنن لرعاياها بمغادرة إثيوبيا، يعتبر أمرا عمليا فى الوقت الحالى.
وعبر برايس عن قلقه من أن يحدث "سوء تفاهم" لدى الأمريكيين فى إثيوبيا، مضيفا أنهم "قد يعتقدون أن ما حدث فى أفغانستان يمكن إعادته من قبل الحكومة الأمريكية فى أى مكان آخر فى العالم".
وتدعو الولايات المتحدة منذ عدة أيام، مواطنيها فى إثيوبيا إلى السفر برحلات تجارية خارج البلاد، كما تقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة بشكل فورى.
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