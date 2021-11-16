كافو يختار الأفضل بين نيمار وميسي ورونالدو

اعتبر النجم البرازيلي كافو في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نيمار أفضل من الناحية الفنية من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وفي حديثه للصحيفة الرياضية الإسبانية، قال كافو: "على نيمار أن يتحلى بروح المسؤولية التي تناسب القائد، فهو أفضل فنيا من ميسي ورونالدو".
وأضاف: "على المرء كي يصبح قائدا في عالم الكرة أن يكرّس حياته لذلك، وهو ما ينبغي على نيمار أن يقوم به".
جدير بالذكر أن النجم البرازيلي نيمار لم يفز بجائزة الكرة الذهبية التي سبق لرونالدو اقتناصها 5 مرات، بينما حصدها ميسي 6 مرات.
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