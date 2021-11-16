بايدن للرئيس الصينى: العلاقات بين البلدين لها تأثير عميق على العالم

جدة - نرمين السيد - وخلال القمة بين زعيمى أكبر اقتصادين فى العالم، والتى انطلقت منذ ساعات، أكد "شى" و"بايدن" أن هناك مسؤولية مشتركة بينهما لتجنب نشوب صراع.
ووعد الرئيس الأمريكى بالتطرق إلى المجالات التى تثير قلق واشنطن والتى من بينها حقوق الإنسان والقضايا الأخرى فى منطقة المحيطين الهندى والهادى.
وقال بايدن لـ شى من على طاولة الاجتماعات فى قاعة روزفلت بالبيت الأبيض وهو مبتسم: "ربما ينبغى لى أن أبدأ بشكل رسمى أكثر، رغم أننى وأنت لم نكن رسميين مع بعضنا البعض بهذا الشكل قط".
وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "العلاقات الثنائية بين البلدين لها تأثير عميق فيما يبدو لى ليس فقط فى البلدين، وإنما بصراحة شديدة فى باقى العالم".
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