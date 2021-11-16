اليونيسيف: كورونا عطل تعليم 1.6 مليون طفل حول العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصدرت "اليونيسيف" بيانا قالت فيه إن فيروس كورونا تسبب فى تعطيل تعليم الأطفال بجميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

ودعت المنظمة الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال، مشدة على الأهمية البالغة لمساعدتهم على استئناف تعليمهم موضحة لافتة إلى أن هذا الأمر لحماية مستقبلهم.