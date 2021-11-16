نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد للخارجية الكويتية mofa-app.paci.gov.kw/booking رابط أخذ موعد مسبق للتصديقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وزارة الخارجية الكويتية هي التي ترعى السياسات والدبلوماسية الخارجية وكذلك المسؤولة عن التصديقات لمختلف الوثائق التي تصدر للبعثات بالخارج، وتقدم عبر أذرعها الالكترونية خدمة أخذ موعد للتصديقات على المستندات والشهادات وغيرها من الوثائق المهمة عبر رابط حجز وزارة الخارجية التصديقات عبر منصة متى.

تولى الوزارة اهتماما برفع جاهزيتها في سبيل خدمة المراجعين بأفضل الخدمات لذلك وفرت نظام مواعيد ينظم زيارة المراجعين لمختف فروع الوزارة الستة داخل الكويت وهي فرع برج التحرير، فرع جابر العلي، فرع صبحان، فرع المطار، فرع الصديق، فرع الزهراء، حيث سيعمل نظام الحجز الالكتروني المسبق على الارتقاء بالخدمات المقدمة وإنهاء معاملات المواطنين بما يقترن بالسرعة في إنجازها.

مواعيد وزارة الخارجية الكويت

تعلم الوزارة الحاجة الشديدة في تطوير رابط حجز إلكتروني عبر بوابة وزارة الخارجية mofa.gov.kw لأخذ موعد مسبق، الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت مع وجود جدولة للمواعيد المسبقة خاصة في بلد يشهد تزايد أعداد المقيمين مما يستدعى التنظيم في زيارة مكاتب ومقرات التصديقات من قبل المراجعين وذلك في الأوقات التي يحددونها انطلاقا من اختيار موعدهم الخاص باليوم والساعة للتواجد في مباني التصديقات التابعة للخارجية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الكويتية، هناك العديد من المهام الموكول لها ضمن الخدمات القنصلية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين للاستفادة منها في الداخل وخارج دولة الكويت، خاصة بالتوقيع على الاختام والتصديق على المستندات الرسمية وصحة الشهادات وتجديد الجوزات ضمن الخدمات الأكثر أهمية.

مهام وزارة الخارجية- الشؤون القنصلية

استقبال الشكاوي التي ترد من المواطنين ومنح إذن اصدار جواز سفر بشكل اضطراري في حال الفقدان وذلك للكويتيين.

تجديد جوزات السفر للطلاب بالخارج ومرافقيهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

التنسيق على نقل جثامين المتوفين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

استقبال المراجعين والتدقيق على صحة الأختام والتوقيع الممهورة في مستنداتهم، من خلال مركز التصديقات الرئيسي في منطقة الشويخ أو أحد أفرع الإدارة.

التصديق على صحة الشهادات الدراسية.

خطوات حجز موعد الخارجية الكويتية

على راغب الحجز الدخول للرابط التالي لموقع وزارة الخارجية بعد اختيار خدمة التصديقات من الصفحة الرئيسية يتم ملئ البيانات المطلوبة لهذا الحجز كالرقم المدني يتم استكمال بعض البيانات الأساسية وتحديد فرع التصديقات والمكتب ونوع المعاملة. يتم أيضا تحديد فترة الموعد لأحد فروع التصديقات ما إذا كانت في الصباح او المساء ثم أختيار تاريخ للموعد الخاص بك المتوافق مع مصلحتك. في التالي، قم باختيار الوقت المناسب المتزامن مع تاريخ الموعد الذي أخترته سابقاً. قم بالضغط على زر الحفظ، بعد ذلك، سوف تظهر تفاصيل الموعد الذي يمكنك طباعته أو استخدام رمز الاستجابة السريعة qr، الباركود.

رابط وزارة الخارجية التصديقات

تم تدشين رابط حجز وزارة الخارجية تسهيلاً على المراجعين لأخذ موعد مسبق بشكل إلكتروني، وبالانتقال الى الرابط المذكور https://mofa-app.paci.gov.kw/booking يمكن حجز موعد في أي وقت.