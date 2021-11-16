رابط نتائج شهادة الثانوية الليبية 2021 الدور الأول النتيجة عبر moe.gov.ly موقع منظومة الامتحانات

رابط نتائج شهادة الثانوية الليبية 2021 الدور الأول، حالة من البحث المستمر والمتزايد خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية، حيث اقتربت ساعة الحسم والتعرف على نتائج أهم الشهادات التي يسعى الطالب للحصول عليها، فهي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية ويتحدد عليها الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها، لهذا تعم حالة من القلق والتوتر في معظم المدن الليبية حتي إعلان النتيجة، وقد أدي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام 2021 الدور الأول، خلال الفترة من 16 حتي 30 أكتوبر 2021 وسط إجراءات استثنائية مشددة بسبب عدوي فيروس كورونا، وسوف نعرض عليكم الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتائج وقت ظهورها.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الليبية “moe.gov.ly“.

النقر على مربع نتائج الطلاب الامتحانية.

أو الدخول المباشر على موقع منظومة الامتحانات الليبية.

كتابة رقم الجلوس ورقم القيد.

الضغط على عرض النتيجة.

مجموع الطلاب الذين أدوا امتحان شهادة الثانوية العامة الليبية لهذا العام “107126”.

عدد طلاب العلمي بلغ “81330”.

إجمالي عدد طلاب الأدبي “25437”.

طلاب التعليم الديني بلغ عددهم “359”.

عدد القاعات التي تم فيها الامتحان “7482”.

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عقب انتهاء امتحان نهاية العام للشهادة الثانوية الليبية الدور الأول 2021، أكد مسئولي المركز الوطني للامتحانات عن أنه من المتوقع أن تكون النتائج جاهزة، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، هذا ويعمل القائمين على تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية بالعمل بكل دقة، حتي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات ويتم مراجعة ذلك مراجعة نهائية لتجهيز النتائج للإعلان، وقد اقترب موعد الإعلان عن النتيجة حسب ما أكده عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم الليبية.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

ينال موقع منظومة الامتحانات الليبية أهمية كبيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور، فهو الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم الليبية لإعلان النتائج إلكترونياً، لذلك يقوم المركز الوطني للامتحانات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعمل التحديثات اللازمة لرفع كفاءة الموقع، حتي يتحمل عمليات البحث خلال صدور النتائج.

وزارة التربية والتعليم الليبية

تهتم وزارة التربية والتعليم الليبية برفع كفاءة العملية التعليمية بمختلف المراحل، وتطوير المناهج وعمل دورات تدريبية للمعلمين للاستفادة من كل ما هو جديد للتمكن من المنافسة محلياً وعالمياً، وقد فعلت الوزارة النظام الإلكتروني في تقديم خدماتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.