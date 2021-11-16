المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1443..احصل الآن علي الدعم النقدي

المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1443، التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي لم تحدد لها موعد موحد للصرف مثل باقي المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية مثل حساب المواطن وغيره من المساعدات الكثيرة النقدية، والتي تساهم في رفع مستوي الأسرة السعودية التي ضاقت بها الحال نتيجة انتشار فيروس كورونا وارتفاع الأسعار، لذا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني الآلية الجديدة التي من خلالها يمكنك التعرف علي صرف المساعدات المقطوعة.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل) بعض الشروط والضوابط لكي يتمكن المواطن الحصول على المساعدات المقطوعة والتي من أهمها أن يكون المتقدم للاستفادة من تلك المساعدات مواطن أو مواطنة لا يحمل جنسية غير السعودية، كما يجب أن يكون سن المستنفدين من المساعدات المقطوعة لا يقل عن 35 عام، بالإضافة أن يكون المواطن أو المواطنة متواجد بالمملكة إقامة دائمة وإذا غادر المملكة يجب أن تتجاوز مدة غيابه عن السعودية أكثر من 3 أشهر، كما يجب أن لا يكون يمتلك سجل تجاري، وكذلك بعض الشروط الاخري مثل دخل الأسرة الذي لا يجب أن يزيد عن 8680 سعودي، وان يكون من الفئات الأقل دخلا، الأرامل والأيتام، المصابين بفيروس كورونا وتم عزلهم، كما يتم صرف تلك المساعدات إلي أسر السجناء من أجل مساعدتهم على الأحوال المعيشية.

يتمكن المواطن أو المواطنة من خلال رابط المساعدات المقطوعة الجديدة التعرف إلكترونياً على قيمة الدعم عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كالآتي:

الدخول علي موقع وزارة العمل أو ما يسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية القيام بتسجيل رقم السجل المدني. القيام تسجيل الرمز المرئي. الضغط علي كلمة عرض. ستظهر لك كافة المعلومات عن المساعدات المقطوعة.



لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعداً محددا لصرف تلك المساعدات مثل مساعدات حساب المواطن التي يتم صرفها يوم 10 من كل شهر ميلادي.

المستندات المطلوبة التقديم في المساعدات المقطوعة

ينبغي علي المتقدمين للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تتوافق عليهم شروط صرف المساعدات المقطوعة ومن بعده تقديم المستندات التالية (صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو سجل الأسرة وكذلك مستند يوضح الدخل الشهري للمتقدم وصوره من صك ملكية للمنزل أو عقد أيجار)، بعد تقديم هذه المستندات يمكنكم الاستفادة من المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1443.