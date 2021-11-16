أوكرانيا: الجيش فى حالة تأهب دائم

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة وزير الدفاع فى أوكرانيا، آنا ماليار، استعداد الجيش الأوكرانى للدفاع عن البلاد دائما، فى تصريحات تأتى وسط تزايد التقارير حول تنامى نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.





وفى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية: "مهما كانت تقييماتنا العلنية لتحشد القوات الروسية، فإن الجيش الأوكرانى فى حالة تأهب دائم حاليًا، ومستعد للدفاع، والتصدى للهجمات". وأضافت: "اليوم نحن مستعدون ليس فقط للتصدى لتوغل واسع النطاق، بل وللاستيلاء على مواقع البنية التحتية الحيوية وإذا تحدثنا عن الاستعداد، فإننا بحالة الاستعداد القتالى على مدار الساعة". وتزايدت تقارير الإعلام الغربية بشأن تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، حيث نشرت صحيفة "بوليتيكو" صورًا من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الروسية، تبين فى وقت لاحق أنها من منطقة غير متاخمة لأوكرانيا.

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