استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، إن الشاب صدام حسين بنى عودة (26 عامًا) من طمون، استشهد بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، اخترقت كتفه الأيسر والقلب، واستقرت فى رئته اليسرى.

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