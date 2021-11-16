دوى انفجارين فى العاصمة الأوغندية كمبالا واشتعال النار فى السيارات

وحسبما أفاد شهود عيان لصحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون"، فقد وقع الانفجار بالقرب من مركز للشرطة، وآخر على طول شارع بالقرب من مبنى البرلمان. فيما أظهر فيديو نشره شاهد عيان على الإنترنت، تصاعد عمود من الدخان الأبيض من موقع الانفجار بالقرب من مركز الشرطة.
وبحسب الصحيفة، لم تعلق الشرطة على الحادث حتى الآن، ولم يتضح طبيعة تلك التفجيرات. كما لم ترد أنباء عن وقوع اصابات.
وكان المسؤولون الأوغنديون حثوا المواطنين مؤخرًا، على اليقظة وتوخى الحذر فى أعقاب سلسلة التفجيرات التى شهدتها البلد الإفريقى خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان انفجار وقع فى مطعم بإحدى ضواحى كمبالا يوم 23 أكتوبرالماضى، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 أشخاص آخرين على الأقل فى انفجار، وأعلن فرع داعش فى وسط إفريقيا مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
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