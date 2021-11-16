الاتحاد الأوروبى وأرمينيا يبرمان اتفاقية مشتركة فى مجال سلامة وأمن الطيران

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية قبل قليل عبر موقعها الرسمى: إن التوقيع يوفر فرصا جديدة للمستهلكين وشركات الطيران والمطارات فى أرمينيا والاتحاد الأوروبى.

وتشمل المزايا فرصا جديدة للنقل الجوى، والمزيد من الاتصالات المباشرة والفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين، وستكون جميع شركات الطيران فى الاتحاد الأوروبى قادرة على تشغيل رحلات مباشرة من أى مكان فى الاتحاد إلى أى مطار فى أرمينيا، والعكس صحيح لشركات الطيران الأرمينية.

وأضاف البيان أنه ستتم إزالة جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبى وستضمن الأحكام المتعلقة بالمنافسة المفتوحة والعادلة تكافؤ الفرص. وستسهل الاتفاقية الاتصالات الشعبية وتوسع الفرص التجارية بين الاتحاد الأوروبى وأرمينيا. كما ستكون أداة قيمة فى تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الجانبين.

وقالت المفوضة أدينا فاليان، المسئولة عن التنقل والنقل:" ستسمح الاتفاقية الموقعة اليوم للاتحاد الأوروبى وأرمينيا بتقوية علاقات الطيران بينهما من خلال التكامل التدريجى فى السوق.

كما انها خطوة أساسية فى استراتيجيتنا لتحقيق تعاون أوثق مع جيراننا. وستسمح الاتفاقية بمزيد من خيارات السفر للمواطنين، وفرصا جديدة لصناعة الطيران تعزز الاتصال مع الطرق والوجهات الجديدة لصالح المستهلكين وقطاع السياحة والاتصالات بين الأفراد".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل أرمينيا على مواءمة تشريعاتها مع قواعد ومعايير الطيران فى الاتحاد الأوروبى، فى مجالات مثل سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية والأمن والبيئة والتنظيم الاقتصادى والمنافسة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية، حسبما جاء فى البيان.