الفيضانات تضرب مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا

وقال فانورث - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو.تى.فى.) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن بعض المواطنين يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الفيضامنات كما تقطعت السبل بمئات المواطنين داخل سياراتهم فضلا عن تعطل محطة التكرير فى المدينة.
وأضاف "فانورث" أن فرق البحث والإغاثة تبحث فى أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجو، لكن الجهود تصطدم بظروف الطقس الحالية، موضحا أن المدارس اغلقت ابوابها فى "ميريت" و"برنستون"، كما دعت السلطات كل سكان المناطق التى تجتاحها الفيضانات للتوجه إلى مراكز الاستقبال التى أعدتها. وأغلق العديد من الطرق السريعة فى مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى.
من جانبه، حث "جاستن ترودو" رئيس وزراء كندا شعب "ميريت" والكولومبيين البريطانيين المتضررين من الفيضانات لتوخ الحذر، مؤكدا ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقدم لهم الدعم لمساعدتهم على مواجهة هذه الفيضانات والظروف القاسية والتعافى منها.
بدوره، أكد "بيل بلير" عضو مجلس العموم الكندى أنهم يراقبون عن كثب الوضع فى جنوب كولومبيا البريطانية وتم إجراء تواصل مع نظرائهم فى المقاطعات الأخرى ومستعدون لدعم الكولومبيين البريطانيين إذا لزم الأمر.
يذكر أن هذه العاصفة تعد ثانى كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادئ فى غضون أشهر قليلة.
تــرك - ك ف
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