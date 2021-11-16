بقيمة 193 مليار دولار.. الاتحاد الأوروبى يقر موازنة 2022

جدة - نرمين السيد - اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبى وحكومات الدول الأعضاء فى التكتل على موازنة الاتحاد للعام المقبل 2022، والتى تقدر بـ 169.5 مليار يورو ـ ما يعادل 192.9 مليار دولار، حسبما أفادت تقارير أوروبية.





وحسبما أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، فقد امتدت المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الإثنين، حيث يمثل رقم الموازنة الجديدة زيادة 5 مليارات يورو، مقارنة بالتخطيط الأصلى لميزانية العام الحالى.

وبحسب المصادر، فمن المقرر أن تشمل استخدامات ميزانية الاتحاد الأوروبى جهود احتواء العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا، وتعزيز حماية المناخ والبيئة، إضافة إلى تخصيص جزء كبير من الموازنة لدعم المزارعين والمناطق الفقيرة نسبيًا فى دول الاتحاد.

واعتبر دبلوماسيون أن تلك الموازنة ستعزز قدرة أوروبا على التحرك، لافتين إلى أن إحدى نقاط الخلاف فى المحادثات هى طلب البرلمان الأوروبى توظيف أكثر من 300 موظف جديد، ما اعتبرته الدول الأعضاء غير طلب غير مبرر، لكن تم إقراره فى النهاية.