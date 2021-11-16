رابط استمارة الحماية الاجتماعية العراق 2021 وزارة العمل التسجيل على استمارة البيان السنوي قريباً

رابط استمارة الحماية الاجتماعية بالعراق، من أهم الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن انطلاق استمارة البيان السنوي خلال هذا الشهر، ضمن التحديثات التي تقوم بها الوزارة لتحديد المستحقين لراتب الحماية الاجتماعية، وذلك لتسجيل البيانات الصحيحة وعدم تضاربها مع بيانات الجهات ذات الصلة، وتقوم هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بعمل بحث ميداني للحالات المستحقة للشمول بالحماية الاجتماعية وتوفير راتب مستمر لها، وخلال أيام سيتم إتاحة رابط استمارة البيان السنوي، حتي يستطيع مستفيدي الحماية الاجتماعية من تسجيل بياناتهم وضمان الاستمرار في صرف الراتب المخصص لهم.

رابط استمارة الحماية الاجتماعية

التسجيل على استمارة البيان السنوي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بالإعلان عن قُرب انطلاق استمارة البيان السنوي لمستفيدي الحماية الاجتماعية، حتي يتم معالجة الأخطاء التي حدثت أثناء تسجيل المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية في 2016، حيث يتم تسجيل البيانات على الاستمارة الجديدة ومراجعتها مع البيانات الموجودة بالجهات ذات الصلة، وهناك شروط للتقديم للحصول على راتب الحماية الاجتماعية يجب توافرها سواء للتسجيل الجديد أو الاستمرار في الشمول لمن كانوا مسجلين في السابق.

شروط التسجيل في برامج الحماية الاجتماعية

يكون عمر المتقدم من الذكور يتراوح بين 15: 65 عام، وبالنسبة للإناث بين 15: 55 عام.

أن يكون قد تم إنهاء دراسته، ويستثني من ذلك الدارسين ضمن الدراسات المسائية.

ألا يكون المتقدم يحصل فعلياً على راتب الحماية الاجتماعية أو راتب حكومي.

يكون مسجلاً في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية.

زيادة قيمة رواتب الشمول للحماية الاجتماعية

نظراً لما تم بحثه بمعرفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، لحالات الأسر المشمولة برواتب الحماية الاجتماعية وما تعانيه هذه الأسر بسبب فيروس كورونا، فقد قرر السيد الوزير الدكتور عادل الركابي عن زيادة قيمة الراتب خلال ميزانية 2021، بحيث وصلت الزيادة إلى 75 ألف دينار لكل أسرة من المستفيدين، ولكي يتم صرف هذه المبالغ للمستحقين لابد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، وذلك من خلال استمارة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال أيام.