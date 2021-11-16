تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ومتطلبات GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، التي ظهرت أول مرة عام 2010 علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن والاكس بوكس. فهي نسخة مطورة وحديثة من نسخة Grand Theft Auto: Vice city. والتي كان أول إصدار لها في عام 2003 علي أجهزة الكمبيوتر أيضا. حيث يتم أعتماد طريقة اللعب علي شخص سئ السمعة يقوم بمغامرات ومهام سرقة وقتل وترويع السائحين علي شواطئ المدينة الساحلية. ويكن في إصدار جراند ثفت أوتو سان أندرياس الوضع يختلف قليلا عن الإصدارات السابقة. حيث يمكنك أختيار بين ثلاثة أشخاص سيئين السمعة ليقوم بمهام السرقة والترويع والقتل. كما يتميز أيضا هذا الإصدار عن جميع الإصدارات السابقة من حيث التصميم والتطوير في طريقة اللعب. كما تحتوي اللعبة علي مدينة جديدة تسمى سان أندرياس والتي هي لوس انجيلوس الآن. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم بالخطوات التفصيلية كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas كما سنستعرض المتطلبات التي يتم تشغيل لعبة GTA V للاندرويد علي الجوالات وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

كما ذكرنا مسبقا في الفقرة السابقة أنه تم إصدار اللعبة عام 2010 وحازت وقتها علي إعجاب الكثيرين. ومنذ سنوات ليست كثيرة تحديدا منذ ثلاث سنوات تم التعاون مع نظام اندرويد وجوجل بلاي وتم إصدار لعبة GTA V الأصلية سان اندرياس علي الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. حيث تجاوز عدد تثبيت اللعبة علي أجهزة الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد أكثر من مليون شخص. ربما يكون عدد الأشخاص الذين قاموا بتثبيت GTA V APK قليل. وذلك نظرا أنها لعبة مدفوعة مثل شقيقتها الأقدم Grand Theft Auto: Vice city وليست مجانية مثل ألعاب كثيرة. ولتثبيت اللعبة علي جوالك يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب توافر خدمة الأنترنت علي الجوال.

كما يجب الدخول على تطبيق جوجل بلاي.

في أعلي صفحة جوجل سوف تجد شريط بحث. يجب النقر عليه ثم نكتب لعبة Grand Theft Auto .

. سوف تظهر لك إصدارات عديدة مدفوعة مثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، Grand Theft Auto: Vice city ، GTA Liberty City Stories.

، ، يمكنك أختيار الإصدار المناسب لك. وينصح بتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس نظرا أنها لعبة خرافية فائقة التصميم العالي.

نظرا أنها لعبة خرافية فائقة التصميم العالي. أنقر علي اللعبة ثم النقر علي قيمة اللعبة والتي تقدر بـــ 30 ريال سعودي.

الآن قم بالدفع بالطرق المتاحة أمامك من طرق الدفع الإلكترونية.

بعد ذلك سوف يظهر لك زر التثبيت قم بالنقر علي التثبيت وآستمتع بالمغامرة والقيام بمهام اللعبة والدخول في عالم التشويق والمطارادت مع الشرطة.

متطلبات لعبة GTA V للاندرويد جراند ثفت أوتو سان أندرياس

يتمتع هذا الإصدار من اللعبة بتصميم عالي وتطوير في شكل الأشخاص والأسلحة والمدينة. والتي ظهرت في فيديو الإعلان الرسمي لها بجودة عالية وتطور كبير في أداء اللعبة وكذلك الرسوميات. والكثير من مستخدمي لعبة Grand Theft Auto يريدون تثبيتها ولكن بعد تثبيتها لا يستطيعون اللعب بسبب المتطلبات التي تريدها اللعبة لتشغيلها بنجاح عكس إصدارات أخرى مثل لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي كذلك إصدار GTA Liberty City Stories الحديث. والذين لا يحتاجون متطلبات كبيرة لتشغيلها بسلاسة على الجوالات. حيث تتطلب GTA V APK سان اندرياس المتطلبات التالية ليتم تشغيلها بدون توقف.

يتطلب تشغيل جراند ثفت أوتو سان أندرياس وجود مساحة تخزين في الجوال لا تقل عن 4 جيجا بايت أو أكثر.

كما تتطلب أيضا ذاكرة وصول عشوائية (الرامات) 4 جيجا وينصح أن يكون الجوال 6 جيجا.

لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن يحتوي الجوال علي معالج قوي مثال (SNAP DRAGON 732G) أو أكثر مثال 865.

يجب أن يحتوي الجوال علي معالج قوي مثال (SNAP DRAGON 732G) أو أكثر مثال 865. كذلك معالج الرسوميات يجب أن يكون قويا لظهور معالم اللعبة بوضوح ونقاء.

كما تعمل لعبة GTA V الأصلية علي نظام اندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد انتهينا من كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد فيجب قراءة الخطوات جيدا. كما يجب قراءة متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس لتشغيلها علي جوالك بنجاح. نتمنى أن تكون لعبة Grand Theft Auto سبب أستمتاع لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.