ليبيا.. حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن خليفة حفتر، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل.

ووعد حفتر الليبيين في كلمة متلفزة: "بالدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها".

وأضاف: "لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين"، داعيا المواطنين "للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة".

وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الاثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وأكد أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

ومن جانبه، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبدالحكيم الشعاب، إن المفوضية انتهت من تسجيل قاعدة البيانات وتستعد لتوزيع بطاقات الناخبين، كما انتهت من نقل البطاقات إلى المناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وستنطلق قريبا إلى الجنوب لتوزيع البطاقات، وأعلنت بداية الأسبوع تسليم البطاقات.

وكان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلما في مارس الماضي إدارة أمور البلاد وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، بهدف التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.