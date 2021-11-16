أمريكا تطالب رعاياها مجددا بمغادرة إثيوبيا فورا

جدة - نرمين السيد - وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، عن خشيته من أن يسود اعتقاد خاطىء بأن ما حدث فى أفغانستان هو أمر يمكن القيام به فى أى مكان فى العالم، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

وكانت واشنطن قد أرسلت آلاف الجنود إلى مطار كابول فى منتصف أغسطس الماضى حين استولت حركة طالبان على السلطة فى أفغانستان قبل استكمال الجيش الأمريكى انسحابه من البلاد، وذلك لتنفيذ عملية إجلاء طارئة.