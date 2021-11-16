زعيم كوريا الشمالية على الحدود.. ماذا يفعل؟

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام فى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، زار مدينة سامجيون فى شمال غرب البلاد على الحدود مع الصين، وذلك فى أول ظهور علنى له منذ أكثر من شهر، لافتة إلى أن هناك مشروع كبير للتنمية يجرى تنفيذه هناك.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، فإن مدينة سامجيون، الواقعة عند سفح جبل بايكدو، تمثل أعلى قمة فى شبه الجزيرة الكورية، وهى موطن والد كيم والزعيم الراحل كيم جونغ إيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أعطى كيم إرشادات لمدينة سامجيون للتعرف على وضع المرحلة الثالثة من المشروع، مضيفة أن مشروع تطوير المدينة سوف ينتهى هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية كانت تعتزم الانتهاء من مشروع تنمية مدينة سامجيون بحلول عام 2020، بالتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحزب الحاكم، إلا أنها لم تتمكن من ذلك فى ظل العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

واعتبر مسؤول من كوريا الجنوبية أن زيارة كيم لمدينة سامجيون تهدف للترويج للانجازات التى أحرزها خلال أول عام من خطة التنمية التى أقرها لمدة 5 أعوام، إضافة إلى إبراز جهوده فى محاولات تحسين حياة المواطنين بالتزامن مع الذكرى العاشرة لقيادته فى كوريا الشمالية.