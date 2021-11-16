مجددًا.. ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من شتاء قارس فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار النفط مجددًا، اليوم الثلاثاء، جراء انخفاض المخزون، وذلك على الرغم من تفاؤل محدود شهدته الأسواق بعد مخاوف من الطلب على المنتج فى أعقاب ارتفاع إصابات كورونا فى أوروبا.





وحسبما رصدت التقارير الاقتصادية، اليوم، فقد صعدت عقود خام "برنت" القياسى العالمى بنسبة 0.74%، وبلغت 82.66 دولارًا للبرميل، كما زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" القياسى الأمريكى بنسبة 0.67%، لتصل إلى 81.42 دولارًا.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال تونى نونان، كبير مديرى المخاطر لدى "ميتسوبيشى كورب": "لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة واستمر تباطؤ أوبك فى زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط".

وبحسب الوكالة، أصبحت أوروبا مركزًا لجائحة كورونا مرة أخرى، الأمر الذى يدفع ببعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، فى حين تكافح الصين أكبر تفش نتيجة السلالة "دلتا" من الوباء أيضًا.

وفى الأسبوع الماضى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب العالمى على النفط للربع الرابع من 2021، بمقدار 330 ألف برميل يوميا، نزولاً من تقديراتها خلال الشهر الماضى، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافى الاقتصادى من الجائحة.

وبحسب "ريستاد إنيريجى"، يتوقع الخبراء أن يصل إنتاج النفط الصخرى الأمريكى فى نوفمبر الجارى إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتى قُدرت بـ 8.68 ملايين برميل يوميًا.