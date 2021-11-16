ألمانيا تسجل 32 ألف إصابة و265 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلد الأوروبى إلى 5 ملايين و77124 حالة مؤكدة. كما أكدت البيانات ارتفاع إجمالى حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 97980، بعدما سجلت البلاد 265 وفاة جديدة.

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