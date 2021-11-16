العثور على مخزن للأسلحة يحتوى صواريخ وقنابل فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات الأمنية تستمر فى عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية من أجل حفظ الأمن والاستقرار فى مناطق جنوب بغداد، حيث تمكنت خلال عمليات البحث والتمشيط فى مناطق (المحمودى، والسعدان، والحمام، والرعيد، والغريباويين، والسلطان، والمعامير) من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين فى قضايا إرهاب.
وأضافت "قيادة عمليات بغداد" أن القوات الأمنية عثرت أيضا خلال عمليات التمشيط على مخزن للأسلحة يضم صواريخ قاذفة للدروع، وقنابل هاون.
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