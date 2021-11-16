توجيه تهمة خطيرة لزعيمة ميانمار السابقة

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام رسمية فى ميانمار، اليوم الثلاثاء، عن أن السلطات البورمية العسكرية ستوجه اتهامًا جديدًا لزعيمة البلاد السابقة أونغ سان سو تشى، التى أطاح بها الجيش فى فبراير الماضى، حيث ستمثل أمام القضاء بتهمة "التزوير الانتخابى" فى أثناء الانتخابات التشريعية 2020، والتى حقق فيها حزبها فوزرًا ساحقًا.





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