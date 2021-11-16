ميقاتى: نعالج أزمة لبنان بعدم التدخل السياسى فى القضاء

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن حل الأزمة السياسية فى بلاده يتم على أساس عدم التدخل السياسى فى عمل القضاء، نافيًا ما تردد من أخبار بشأن التحضير لحلول للأزمة على قاعدة "البيطار مقابل مجلس الوزراء".





وفى بيان لمكتبه الإعلامى، صباح اليوم الثلاثاء، قال ميقاتى إنه "يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء"، مؤكدًا أنه "ينفى هذه الأخبار جملة وتفصيلاً".

وشدد ميقاتى على أن "خارطة الحل التى وضعها منذ اليوم الأول هى الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسيًا على الإطلاق فى عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائى فى انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح".

وتوقفت جلسات مجلس الوزراء عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر الماضى، بعدما طلب وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" تدخل الحكومة لكف يد القاضى طارق البيطار، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل عدد آخر من الوزراء، إلى جانب رفض رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لذلك الطلب.

يذكر أن المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضى البيطار، تعرض لانتقادات من حزب الله وحركة أمل، بزعم أن هناك "استنسابية" يمارسها فى الاستدعاءات القضائية.