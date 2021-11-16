موعد مباراة السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية وفيتنام، يستضيف منتخب فيتنام اليوم ضيفاً خاصاً، وهو المنتخب السعودي، وهي مباراة هامة ومتميزة للجماهير السعودية، حيث يترقب المنتخب السعودي الفوز علي نظيره فيتنام، وذلك لضمان صدارته في ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أقامة كاس العالم بدولة قطر، حيث تقام مباراة اليوم ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا، ومن المتعارف علية أن مباراة اليوم تقام في هانوي عاصمة فيتنام.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

يرغب الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة متابعة اهم الأخبار المتعلقة بموعد المباراة، والمقرر أقامتها اليوم في هانوي عاصمة فيتنام في تمام الساعة الثالثة بتوقيت السعودية، والثانية بتوقيت مصر، حيث انتهت مباراة السعودية واستراليا يوم الخميس الماضي بالتعادل بلا نقاط، وكانت تلك المباراة من الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2022، وفي المجموعة الثالثة وتفوق منتخب السعودية، وذلك بفارق ثلاث نقاط عن منتخب استراليا، ليكون رصيده ثلاثة عشر نقطة، وتقدم منتخب استراليا المركز الثاني بـ 10 نقاط رصيد، وانهي منتخب السعودية أمس تدريبه استعداداً لمواجهة فيتنام، حيث اهتم المدرب الفرنسي رينار على التمرير والاستحواذ على الكرة خلال المعسكر التدريبي للفريق الأخضر، وتدرب لاعبو الأخضر على ملعب Hang Day ، حيث بدأوا تمارين الإحماء، ثم التمرير، حيث اهتم المدرب الفرنسي رينار على التمرير والاستحواذ على الكرة خلال المعسكر التدريبي للفريق الأخضر، بينما رافق الطاقم الطبي اللاب فواز القرني تمارينه الخاصة.

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية

من الجدير بالذكر أن مباراة السعودية وفيتنام اليوم ضمن الجولة السادسة المؤهلة لكاس العالم 2020 بقطر، سيتم أذاعتها علي قنوات SSC السعودية، ومن المتوقع أيضاً أذاعه المباراة على قنوات أبوظبي الرياضة، وذلك داخل الأمارات، وكذلك سيتم أذاعه المباراة علي منصة شاهد، وقد كان ترتيب مجموعة السعودية المؤهلة لكاس العالم علي النحو التالي: السعودية 13 نقطة / أستراليا عشر نقاط / اليابان 9 نقاط / عمان سبعة نقاط / فيتنام صفر من النقاط / الصين أربعة نقاط، أما عن تردد قناة SSC كان كالتالي:

تردد قناة SSC Sport والتي من المتوقع أن تنقل المباراة اليوم