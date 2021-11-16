موريشيوس تستقبل 108 آلاف جرعة لقاحات كورونا من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى موريشيوس على موقعها الإلكترونى أن القائمة بالأعمال فى سفارة الولايات المتحدة جودس ديبايرى، ومدير الصحة العامة فى وزارة الصحة الدكتور أشواميد ديناسينج، تواجدوا فى مطار سير سيووساجور الدولى فى بلايسانس لاستلام شحنة اللقاحات.

وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية فى بيان أن هذه الشحنة الثانية من اللقاحات تضاف إلى التبرع الذى تضمن 87 ألف جرعة لقاح فى سبتمبر الماضى إلى موريشيوس، وهذا دليل مستمر على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وأشارت إلى التزام الرئيس الأمريكى جو بايدن بدعم التبرعات الدولية، مضيفة أنه سيكون هناك المزيد من مثل هذه التبرعات فى المستقبل.

من جانبه، أشار دكتور ديناسينج إلى أن التبرع الأول بلقاحات فايزر أتاح تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وأكد أنهم سيحصلون على جرعاتهم الثانية قريبا.

وبخصوص الشحنة الثانية، أوضح أن لجنة التطعيمات ستتخذ قرارا بتطعيم الأطفال باللقاحات مع التأكيد على أن تطعيم الأطفال يظل أولوية.

وفيما يتعلق بالحصول على المزيد من اللقاحات، أشار الدكتور ديناسينج إلى أن موريشيوس ستتلقى المزيد من لقاحات جونسون ومن المتوقع أن تتلقى دفعة إضافية من 200 ألف جرعة من لقاحات فايزر فى يناير المقبل.