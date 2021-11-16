الشرطة الأوغندية تصنف انفجارى كمبالا هجومًا وتؤكد وقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، وصفت الشرطة الأوغندية الانفجارين بأنهما "هجوم". وقال مساعد قائد الشرطة الأوغندية، ادوارد أوشم: "ما يمكننا قوله هو أنه كان هجومًا، لكن تحديد الجهة المسؤولة لا يزال قيد التحقيق".

وكان المواطنون سمعوا دوى انفجارين فى العاصمة الأوغندية كمبالا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تسبب أحد الانفجارين فى إشعال النار بعدد من السيارات، وفقا لما نقلته صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون".

وحسبما أفاد شهود عيان، وقع الانفجار بالقرب من مركز للشرطة، وآخر على طول شارع بالقرب من مبنى البرلمان. فيما أظهر فيديو نشره شاهد عيان على الإنترنت، تصاعد عمود من الدخان الأبيض من موقع الانفجار بالقرب من مركز الشرطة.