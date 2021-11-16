رئيس بيلاروسيا: لن ندخل فى مواجهة مع أوروبا بسبب أزمة المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" عن وكالة "بيلتا" الرسمية فى روسيا البيضاء، قال لوكاشنكو خلال اجتماع حكومى: "لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدى إلى مواجهة ساخنة".

وشدد الرئيس البيلاروسى على أن "الأمر الرئيسى الآن هو حماية بلدنا وشعبنا، وعدم السماح بالاشتباكات".