رئيس بيلاروسيا: لن ندخل فى مواجهة مع أوروبا بسبب أزمة المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" عن وكالة "بيلتا" الرسمية فى روسيا البيضاء، قال لوكاشنكو خلال اجتماع حكومى: "لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدى إلى مواجهة ساخنة".
وشدد الرئيس البيلاروسى على أن "الأمر الرئيسى الآن هو حماية بلدنا وشعبنا، وعدم السماح بالاشتباكات".
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