الخارجية الروسية: أوكرانيا تبنت قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا فى بيان أذاعته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، ردا على تصريحات كييف حول مرسوم المساعدات الروسية لسكان منطقة دونباس- "لقد كان نظام كييف هو الذى تبنى قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك، وتساءل مرارا وتكرارا (شكك) عن ملائمة وفعالية حزمة الإجراءات، كما أن كييف لم تفى بأى شىء كان من المفترض القيام به مما جاء فى الوثيقة نفسها وفى تلك القرارات المستقبلية التى جاءت فى إطار صيغة نورماندى".

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وقع أمس الإثنين مرسوما ينص على تقديم الدعم الإنسانى إلى سكان منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والمتنازع عليها منذ عام 2014.

ويشير المرسوم إلى أن القرار تم اتخاذه "بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنسانى لسكان أراض معينة فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين (بإقليم دونباس)، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش فى ظروف الحصار الاقتصادى (الأوكرانى للمنطقة) المتواصل، وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ووجه بوتين فى المرسوم للحكومة الروسية بأن "تتخذ إجراءات استثنائية فى غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية فى أراض معينة بمنطقتى دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، بناء على اتفاقات مينسك، تضمن اعتراف روسيا بالشهادات حول منشأ البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل فى أراضى المنطقتين المذكورتين".

وتهدف هذه الخطوة، حسب الوثيقة، إلى السماح بدخول البضائع من منطقتى دونيتسك ولوجانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.

وتعليقا على المرسوم الروسى، قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا: إن هذا المرسوم يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ورجح أن تدين فرنسا وألمانيا تصرفات روسيا بهذا الشأن.