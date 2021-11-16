ألمانيا تعلق ترخيص خط الغاز الروسى «نورد ستريم 2».. لهذا السبب

وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتبت الهيئة الألمانية فى بيان، أن المصادقة على خط الأنابيب التى تعتبر من المراحل الأخيرة قبل وضعه فى الخدمة، "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألمانى".
وتشهد دول أوروبا، خصوصا ألمانيا، عجزًا صارخًا فى الطاقة تزامنًا مع قدوم الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة، إضافة إلى الصراع الأوروبى الروسى حول العديد من الملفات، من بينها أسعار وكميات الغاز الروسى الذى تعتمد عليه أوروبا بصورة أساسية.
وتوقف ضخ شحنات الغاز الطبيعى الروسى إلى ألمانيا للمرة الثانية منذ 6 فبراير الجارى، عبر خط أنابيب العبور الرئيسى، مع تدفق الوقود عكس الاتجاه، وسط تصاعد أزمة الطاقة فى أوروبا وارتفاع أسعارها فى ألمانيا.
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